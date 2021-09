Bevagna, una poltrona per tre: corrono Falsacappa, Lolli e Fioroni Torrioni

I nomi di chi sosterrà i tre candidati alla carica di sindaco

Annarita Falsacappa, Mario Lolli ed Elisa Fioroni Torrioni sono i tre candidati in corsa per le elezioni amministrative di ottobre.

Congresso civico: la lista

Annarita Falsacappa è la sindaca uscente. Torna con il “Congresso civico per Bevagna“, al centro di una fase complessa nell’ultimo periodo, in seguito all’approvazione del Prg. “La lista rappresenta la continuità con l’attuale Amministrazione e soprattutto garantisce a Bevagna un’opportunità di crescita e la possibilità di essere adeguatamente proiettata nel futuro. Al fine di proseguire il lavoro svolto e portare a compimento la ricca progettualità messa in atto si ritiene fondamentale procedere con il progetto complessivo di una visione strategica della città e del suo territorio, evitando di incorrere in cambiamenti che comprometterebbero la linearità del suo sviluppo“, dice una nota. I nomi in corsa sono: Giordano Antano, Lorenzo Biagetti, Talita Biagetti, Umberto Ernesto Bonetti, Giacomo Bonini Baldini, Luisa Cacciamani, Marco Gasparrini, Lucia Mancini, Silvia Manini, Antonio Giovanni Pirillo, Sabrina Priori

Andrea Stortini.

Annarita Falsacappa

Il centrodestra punta su Fioroni Torrioni

Una lista civica in cui si riconosce anche il centrodestra è la squadra di Elisa Fioroni Torrioni, uscita proprio dal gruppo della sindaca. Il gruppo si chiama “Bevagna Riparte“. In corsa: Bartolini Massimo Dario Luca (Guardia Particolare Giurata), Battistelli Elisa (attualmente dipendente privata – Qualifica di Operatore Socio sanitario), Biribao Virginia (Laureata In Giurisprudenza), Donati Michelangelo (Libero Professionista), Landi Michela (dipendente privata e membro associazione di teatro), Moriconi Stefania (Commercialista e Imprenditore), Nardi Emanuela (dipendente pubblica nell’istituto Comprensivo Bevagna – Cannara), Pescetelli Massimiliano (dipendente privato), Properzi Alfredo (Medico), Ricci Fabrizio (dipendente privato), Tasselli Renzo (Imprenditore), Trottini Maurizio (Consulente nelle fonti di energia rinnovabili).

Elisa Fioroni Torrioni

Mario Lolli

In corsa Girolamo detto “Momo” Barbini, Giovanni Borsini, Lorenzo Degli Esposti, Katiuscia Di Arcangelo, Erika Molari, Andrea Nardeschi, Angelo Palini, Oriana Petrini, Mirco Ronci, Azzurra Santini, Tiziana Saveri e Federica Stefanetti. “SiAmo Bevagna” un progetto culturale e politico che ambisce a ricostruire nel tempo l’unitarietà del centrosinistra a Bevagna, che troppo spesso ha vissuto di personalismi e tratti divisivi”, dicono da SiAmo Bevagna, sostenuta da Partito socialista italiano, Europa Verde, Articolo uno, Sinistra Italiana, Movimento per Bevagna, Socialismo XXI e Movimento delle idee e del Fare per l’Umbria.