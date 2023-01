Allagamenti su strade e abitazioni a San Secondo "Responsabilità anche pubbliche, servono azioni concrete" - Tuttoggi

Gli allagamenti, in effetti, di recente sono stati molti e in altrettante zone del Comune tifernate, anche tra Lerchi e Piosina e passando per l’area già nota, vessata spesso dai giorni intensi di pioggia, delle Graticole.

Tornando a San Secondo l’acqua, scendendo dalla collina sovrastante la zona artigianale, nei giorni scorsi ha invaso le strade comunali (via Curiel e limitrofe) e, non raccolta adeguatamente dalla canalizzazione, si è riversata all’interno di fondi e garage, con evidente disagio dei proprietari che hanno dovuto ripulire ogni volta i loro locali con mezzi propri. Pure la strada provinciale all’altezza del rettilineo di San Secondo è stata investita da un’ondata di acqua e fango che ha sommerso la carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

“Bastava un sopralluogo per verificare come il fosso della strada fosse invaso da ramaglie e smottamenti e come il tombino comunale fosse semi otturato e insufficiente a gestire il flusso d’acqua. – ha evidenziato Arcaleni – Di fronte a tutto questo, non bastano generici annunci, ma un’attenzione precisa e azioni concrete che spieghino anche come e con quali lavori programmati verranno impiegati i contributi richiesti alla regione”.