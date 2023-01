Allagamenti a Riosecco, danni per 20 famiglie "Accertare cause perché non si ripeta" - Tuttoggi

“Se le piogge copiose hanno effettivamente prodotto allagamenti in varie parti del territorio, a conferma della fragilità idrogeologica e dell’incuria che spesso riguarda fossi e scoli non mantenuti, – commenta Arcaleni – in questo caso c’è dell’altro: tombini saltati, fogne evidentemente non efficienti che hanno permesso il riflusso fino alle abitazioni, dopo aver invaso anche il Parco adiacente in una pozza scura e maleodorante. Di tutto questo vanno accertate le cause, ma le ripetute segnalazioni dei cittadini presso gli uffici e presso l’assessorato ai Lavori Pubblici pare non abbiano sortito alcun esito“.

Le famiglie che hanno subito danni e perdite temono infatti che la cosa si ripeta alla prima forte pioggia.

Arcaleni chiede dunque “come si intenda procedere per accertare le cause di tale situazione e per affrontarle in modo tale da scongiurare il ripetersi di un disagio del genere. Vogliamo inoltre sapere se tale grave situazione sia stata presa in considerazione al momento della ricognizione dei danni delle alluvioni del 15 e 30 settembre 2022, per i quali questa amministrazione ha inviato alla Regione Umbria una stima con richiesta di circa 1 milione di euro”.