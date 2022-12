Albero di Natale "mania", ora ne spunta uno anche lungo la (ex) ferrovia - Tuttoggi

La simpatica opera si trova in via Paolo Borsellino a Città di Castello, alcuni tifernati hanno addobbato un abete cresciuto al centro dei binari abbandonati

In Umbria ne abbiamo visti tanti, il più grande del mondo, quello galleggiante, di ceramica e perfino di trattori. Ma quello lungo i binari della ex ferrovia ancora ci mancava.

Da qualche giorno, nella periferia di Città di Castello, in via Paolo Borsellino, è infatti spuntato un albero di Natale in mezzo alle rotaie arrugginite di quella che fu la Fcu, precisamente sulla tratta che una volta portava a Sansepolcro, chiusa ormai dal settembre 2017.