Accordo tra La Spoleto Norcia in mtb e il concerto di Caparezza

La Spoleto Norcia in mtb, l’evento sportivo che vedrà nel fine settimana a cavallo fra agosto e settembre molte migliaia di ciclisti ed accompagnatori a Spoleto, si arricchisce di un’altra importante opportunità. Chi vorrà assistere al concerto di Caparezza in programma allo Stadio Comunale di Spoleto il 31 Agosto alle ore 21.30, infatti, potrà, aggiungendo solo un euro al costo del biglietto, partecipare alla Spoleto Norcia in MTB Family. Un percorso di circa 14 chilometri, adatto a qualsiasi livello di preparazione.

Un’occasione per apprezzare le bellezze del nostro territorio a cavallo della bici, su percorsi non ordinari, nella sicurezza garantita dall’organizzazione di questo importante evento. Per l’iscrizione, basterà andare a questo collegamento e seguire le semplici istruzioni. Salute, territorio, sport, cultura, sono fra gli elementi che guidano l’organizzazione dell’edizione 2018 alla quale sono già iscritti numerosissimi partecipanti. Una grande occasione che il nostro territorio saprà cogliere come merita.

Il concerto è organizzato da I Love Spoleto, la rassegna di eventi estivi a Spoleto, qui tutto le informazioni: ILoveSPOLETO.it

