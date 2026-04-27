Donazione degli allievi agenti di polizia alla Pediatria di Spoleto - Tuttoggi.info

Al termine della loro permanenza nella città di Spoleto, gli allievi del 9° Corso di Polizia Scientifica dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “R. Lanari” hanno voluto lasciare un segno concreto del loro passaggio, promuovendo una raccolta fondi destinata al Servizio di Pediatria dell’Ospedale cittadino.

Grazie all’iniziativa, è stato possibile acquistare un frigorifero, un televisore, un lettore DVD e materiale di cancelleria, pensati per migliorare il comfort dei bambini in attesa di visita presso gli ambulatori, rendendo le sale d’attesa più accoglienti e serene.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, una rappresentanza degli allievi si è recata presso il reparto di Pediatria per una foto ricordo, alla presenza del Direttore Sanitario del Presidio, dott.ssa Letizia Damiani, e del Direttore della Struttura di Pediatria, dott. Maurizio Radicioni. Entrambi hanno espresso il loro sentito ringraziamento agli allievi, nonché alla direzione dell’Istituto, per il gesto di generosità e attenzione dimostrato.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità maturata dagli allievi anche attraverso esperienze operative particolarmente delicate, che in passato li hanno visti confrontarsi con situazioni riguardanti giovani e giovanissimi, provenienti da diverse realtà del territorio nazionale.