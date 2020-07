Ztl Spoleto, torna chiusura totale nei week end ma solo da un lato

Torna la chiusura totale della Ztl di Spoleto nei week end. Dopo l’annuncio su Facebook, il sindaco Umberto de Augustinis ha firmato l’ordinanza che cambia gli orari di chiusura della zona a traffico limitato A. Con una sorpresa: una parte di ztl A rimarrà in realtà percorribile sempre.

E’ durata dunque poco più di un mese l’apertura al traffico della ztl di Spoleto tanto apprezzata dagli esercenti del centro storico ma che ha creato in realtà caos nell’acropoli. Apertura che non riguardava però la ztl A1, vale a dire la zona da via Brignone a piazza del Mercato che in questo periodo è rimasta chiusa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come cambiano gli orari della ztl a Spoleto

Da venerdì 17 luglio, dunque, cambia l’orario di accesso ad una parte di zona a Traffico Limitato A. Per quanto riguarda i varchi di viale Giacomo Matteotti (quadrivio) e via delle Terme sarà infatti vietato l’accesso ai non autorizzati dalle ore 21 del venerdì fino alle ore 24 della domenica e, comunque, nei giorni festivi e prefestivi. Dunque accesso libero sul versante piazza della Libertà dalla mezzanotte della domenica alle 21 del venerdì, chiusura gli altri giorni.

“E’ una modifica che si è resa necessaria – ha spiegato il sindaco Umberto de Augustinis – a causa delle intemperanze ed eccessi notturni verificatisi negli ultimi weekend nella parte alta del centro storico, episodi che hanno provocato anche le proteste dei residenti”.

Accesso a ztl A da piazza San Domenico rimane libero h24

La Ztl A di Spoleto, con l’ordinanza odierna, viene però ufficialmente divisa in due, con due orari differenti. L’atto, infatti, non prende in considerazione l’accesso da piazza San Domenico (e varco di via Filitteria), così come da via Esterna delle Mura e da piazzetta Porta San Lorenzo. Che dunque rimangono aperti h24, 7 giorni su 7. Per la gioia, senza dubbio, degli esercenti di questa parte del centro storico. Sempre che non si tratti di un errore “tecnico” come era accaduto già un mese e mezzo fa.

Orari Ztl Spoleto in vigore fino all’8 novembre

Nell’ordinanza viene poi confermata la disciplina oraria della ZTL A1, come da ordinanza sindacale n° 130 del 3 giugno 2020. Da via Brignone, dunque, non si potrà mai accedere se non si è autorizzati (chiusura h24, 7 giorni su 7).

Il divieto e le fasce orarie, che saranno in vigore fino a domenica 8 novembre, potranno essere modificati al fine di consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni nelle zone di interesse.