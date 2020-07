Nuovi orari Ztl, sindaco “Chiusura nel week end, c'è chi abusa" - Tuttoggi

Torna a cambiare la Ztl nel centro storico di Spoleto.

E’ quanto annunciato dal sindaco Umberto De Augustinis nel messaggio video rilasciato su Facebook durante il quale ha fatto il punto della situazione e annunciato i prossimi appuntamenti.

Movida e ztl

Parlando della movida che interessa la parte alta del centro storico, il sindaco ha anticipato che si dovrà riprendere la limitazione del “traffico nel week end proprio perché c’è chi sta abusando della libertà lasciata fino ad oggi”. Dunque in arrivo nuovi orari per la ztl.

Un messaggio che rischia di riaccendere le polemiche con i commercianti che da sempre chiedono l’apertura della ztl.

L’emergenza Covid-19 e i decreti

Nel corso della comunicazione alla cittadinanza il primo cittadino ha affrontato anche i problemi derivanti dall’emergenza Covid-19. “Sono stati mesi pesanti per la gestione di questa emergenza che vede sul tavolo più di 3200 norme e provvedimenti” ha detto “ci sono molte difficoltà che stiamo cercando di superare anche considerando il ritmo ridotto imposto dallo smart working a cui anche gli uffici del comune sono interessati”. Una situazione che accomuna gli oltre 9mila comuni italiani.

Il video messaggio del Sindaco Umberto de Augustinis 🔴 Il video messaggio del Sindaco Umberto de Augustinis 🔴 1️⃣ Emergenza Covid-19 e legislazione: lo stato attuale delle norme.2️⃣ Situazione economica del Comune di Spoleto.3️⃣ Rilancio: ricostruzione e opere pubbliche.4️⃣ Scuole: verifiche ultimate e definizione del programma per la riapertura.5️⃣ Raddoppio linea ferroviaria Falconara-Orte: incontro pubblico.Da lunedì 20 luglio pubblicheremo settimanalmente i video messaggi del Sindaco Umberto de Augustinis per fornire gli aggiornamenti circa le attività dell'amministrazione comunale.

De Augustinis attende la conversione in legge dei decreti Rilancio e Semplificazione che contengono molte novità per la ripresa dell’economia. “Anche fiscalmente stiamo studiando cosa si può fare per imprese e cittadini; risorse al momento sono arrivate un po’ poche. Abbiamo fatto una ricognizione sui conti del Comune e allo stato, rispetto a quanto avevamo previsto, mancano circa 7 milioni di cui dovremo tener conto”.

Dopo un passaggio sul difficile stato cui versano le scuole, il sindaco ha annunciato per la prossima settimana un incontro cittadino sul raddoppio ferroviario: “il tratto che ci sta più a cuore è quello Terni, speriamo di poter dare buone notizie nel corso dell’incontro”.

Il raddoppio ferroviario

Una frase che fa pendant con gli impegni che proprio ieri il Ministro Boccia ha anticipato alla Governatrice Tesei per la tratta Orte-Falconara.

Sul fronte del lavoro si è detto cautamente ottimsta sperando di concludere l’anno senza perdite di posti di lavro.

Per quanto riguarda lo sport “la prossima settimana sarà completato il complesso del bocciodromo che, così come per lo stadio, sarà affidato a seguito di bando pubblico” ha concluso De Augustinis.