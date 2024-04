San Salvatore, tempi ancora lunghi per il recupero della chiesa di Campi - Tuttoggi.info

Fake news sulla ricostruzione della chiesa di San Salvatore a Campi, l'Archidiocesi di Spoleto - Norcia chiarisce

Ci vorrà ancora del tempo prima che potranno partire i lavori di ricostruzione della chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia, completamente crollata a ottobre del 2016. A fare chiarezza è l’Archidiocesi di Spoleto – Norcia dopo varie voci errate che si sono diffuse negli ultimi tempi e che sostenevano che il 20 maggio sarebbero partiti i lavori di recupero.

“Il progetto di recupero della chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia – spiega la Curia – non ha ancora terminato l’iter burocratico. Quindi, lunedì 20 maggio p.v., come circola nei social, non ci sarà l’avvio dei lavori. La speranza, chiaramente, è quella di vedere quanto prima il cantiere avviato. Per quanto riguarda l’Iconostasi si informa che il progetto di recupero è in capo al Ministero della Cultura; quest’ultimo, prossimamente informerà la Curia Arcivescovile sul percorso di restauro.

Sarà la Curia Arcivescovile, in collaborazione con gli Enti preposti, ad illustrare al momento opportuno il progetto di recupero della chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia. Si invita pertanto la popolazione a consultare la fonte diretta, ossia l’Ufficio tecnico della Curia che è a disposizione per chiarimenti e informazioni. Sarà premura di codesta Curia informare la comunità – con comunicazione diretta, nei canali di comunicazione ufficiali, nei canali social e con comunicazioni alla stampa – circa gli sviluppi del progetto di recupero di San Salvatore a Campi di Norcia, così come delle altre chiese danneggiate dai terremoti del 2016″.