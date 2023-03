Vus, consiglio comunale a tema: c’è la convocazione

La lettera dei sindacati

Un passaggio della lettera dei sindacati, riportata anche nell’interrogazione del Pd, parlava di “atto unilaterale privo di qualsiasi confronto sindacale e, quindi, della necessaria trasparenza della gestione di “danaro dei Contribuenti”. Oltretutto lesivo della dignità di tutte le lavoratrici e lavoratori, in quanto non informati e privati di pari opportunità”, e si diffidava VUS a “provvedere nell’immediato a eguale elargizione a tutto il personale in forza delle stesse somme elargite a pochi intimi, in quanto ciò non trova giustificazione e potrebbe configurarsi a sistemi clientelari”.