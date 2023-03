Vus, sindacati sul piede di guerra: “Chiarezza sui premi aziendali”

Protesta dei sindacati che chiedono un incontro

Fp Cgil Umbria, Fit Cisl Umbria e Uiltrasporti Umbria sono sul piede di guerra con Vus. Hanno infatti richiesto urgentemente un incontro sindacale con la Direzione del VUS di Spoleto settore Igiene Ambientale. Lo rendono noto le segreterie delle tre organizzazioni, che segnalano il mancato rispetto delle procedure relative all’esposizione nelle bacheche aziendali del documento relativo alla microstruttura aziendale eludendo il preventivo passaggio con i sindacati di categoria.

“Assenza di trasparenza sui premi aziendali”

“Nel contesto di un’azienda pubblica in forte difficoltà, chiediamo che siano chiariti immediatamente i criteri con cui sono stati recentemente assegnati premi e avanzamenti di carriera” dicono le Segreterie delle tre organizzazioni sindacali firmatarie della richiesta di incontro. “Sindacati e lavoratori stanno con sacrificio cercando di portare l’azienda fuori dalla forte crisi in cui si trova, con rinuncia alle ferie e lavorando in assenza di mezzi idonei. In una tale situazione, non è tollerabile che vengano assegnati premi aziendali in totale assenza di trasparenza sui criteri di merito, soprattutto trattandosi di un’azienda a carattere pubblico.” “Ci auspichiamo di sederci al più presto intorno a un tavolo con i vertici aziendali, di chiarire quanto sta accadendo e di ristabilire trasparenza e rispetto delle procedure sotto il profilo delle Relazioni Industriali”.