Verso Perugia-Ternana, Bandecchi "Ultimo derby per Unicusano" - Tuttoggi

Ternana-Perugia, vigilia del derby movimentata da Stefano Bandecchi "Abbiamo tre offerte. vedremo a chi e come vendere"

Si avvicina l’atteso derby dell’Umbria Perugia-Ternana, in calendario sabato 18 febbraio alle 16.15 al Curi di Perugia, e ci pensa il patron della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, ad agitare le acque. Che la Ternana fosse in vendita non è cosa nuova, infatti più volte il numero uno rossoverde, dopo l’inchiesta Unicusano della Finanza, aveva annunciato l’intenzione di cedere parte delle quote della società di via della Bardesca. Ma annunciare di aver trovato gli acquirenti e che questo sarà l’ultimo derby della ‘Ternana Unicusano’ alla vigilia di Perugia-Ternana è cosa imprevedibile, così come è nello stile di Bandecchi.

Ternana in vendita, ci sono gli acquirenti

Intervenendo ad Am Channel, Stefano Bandecchi ha confermato che ci sono almeno tre acquirenti interessati a rilevare quote della Ternana e alcuni di questi, come anticipato da Tele Galileo, avrebbero già fatto visita al Liberati di Terni per rendersi conto del ‘prodotto’. Tutto vero dunque. Anzi. Bandecchi ha confermato che “Non è il primo gruppo di acquirenti passato per Terni, ma gli altri non sono stati visti. Erano curiosi di vedere e conoscere la città”.