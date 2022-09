Ternana - Perugia, derby da brividi | Formazioni e dove vederla - Tuttoggi

Fischio di inizio alle ore 16.15. Arbitra Marco Di Bello di Brindisi, al Var Eugenio Abbattista di Molfetta.

Le due squadre arrivano al derby dopo una settimana con un occhio rivolto al campo degli allenamenti e uno all’infermeria.

Qui Ternana

Lucarelli ha convocato tutti, per fare gruppo, compresi coloro che sicuramente non saranno della partita, come Falletti, Pettinari e Bogdan. Recuperati invece, anche se non al meglio, Favilli e Partipilo, con quest’ultimo che dovrebbe partire dal primo minuto per far coppia con Donnarumma. Torna a disposizione Sorensen, che ha scontato il turno di squalifica comminato per l’espulsione contro il Cosenza.

Qui Perugia

Alle assenze di Matos e Lisi, per Castori si è aggiunta quella di Curado, fermato in settimana da un guaio muscolare. Con Angella costretto a forzare i tempi di recupero, che probabilmente lo porteranno in panchina. Stringerà i denti Strizzolo, che ha fatto lavoro differenziato.

Probabili formazioni

Ternana: Inannarilli, Diakite, Sorensen, Capuano, Corrado, Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi, Palumbo, Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli.

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Casasola, Santoro, Bartolomei, Luperini, Paz, Di Carmine, Strizzolo. All. Castori

Dove vedere Ternana – Perugia

La partita Ternana – Perugia (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.