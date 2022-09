Ternana – Perugia, le formazioni ufficiali: sorprese in attacco

Lucarelli rinuncia a Donnarumma e inizia con Partipilo e Favilli, Castori non rischia Strizzolo e gioca con Di Carmine unica punta

A un’ora dall’inizio di Ternana – Perugia diramate le formazioni ufficiali. Lucarelli mette in campo dal primo minuto Partipilo, al rientro dall’infortunio, e lascia in panchina Donnarumma, preferendogli Favilli. Non gioca Diakitè, fiducia a Mantovani.

Nel Perugia, con Strizzolo non al meglio, Castori gioca con Di Carmine unica punta, dietro ai quali agiranno Kouan e Luperini. A sinistra ancora fiducia al giovanissimo Paz.