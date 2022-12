In Valtiberina arriva una nuova pediatria con incarico definitivo - Tuttoggi

Si tratta delle dottoressa Erica Nistri, che da lunedì 19 dicembre prenderà servizio a Sansepolcro | E' la seconda pediatra stabile dell'Altotevere toscano

Da lunedì 19 dicembre ci sarà una nuova pediatra in Valtiberina. Si tratta della dottoressa Erica Nistri, che prenderà servizio con incarico definitivo

In una prima fase, al fine di facilitare la presa in carico degli assistiti e in considerazione delle difficoltà del momento, a causa della diffusione massiccia dell’influenza stagionale, l’ambulatorio sarà ubicato a Sansepolcro, al distretto socio-sanitario di Via Santi di Tito 24. In un secondo momento la dottoressa Nistri aprirà l’ambulatorio anche ad Anghiari e Pieve Santo Stefano, presso le Case della Salute.