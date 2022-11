Vaga a piedi e al buio al "ponte della morte", anziano disorientato salvato in tempo - Tuttoggi

Un'automobilista di passaggio ha notato l'uomo in un punto trafficato e pericolosissimo, avvertendo l'amico sindaco | Secondi a sua volta ha chiamato i carabinieri, che hanno sventato il peggio "Bella storia di collaborazione"

Vagava a piedi e al buio lungo la strada che porta a Santa Lucia, in località Brozzo (Città di Castello), nei pressi del cosiddetto “ponte della morte”.

L’anziano, che non riusciva a ritrovare la via di casa, probabilmente a causa delle strade chiuse per le fiere di San Florido, è stato fortunatamente individuato in tempo da un’automobilista di passaggio, che ha subito avvertito il sindaco Luca Secondi.