UniPg e ADM, al via Corso formazione sulle accise, iscritti da Torino a Messina - Tuttoggi.info

Ha preso il via giovedì scorso, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, il Corso di formazione permanente e continua in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” avviato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il contributo dell’Agenzia per il diritto allo studio (ADISU) della Regione Umbria che ha consentito di istituire 20 borse di studio destinate a studentesse e studenti universitari, diplomate/i e inoccupate/i.

Il Professor Luca Pieroni, Ordinario di Economia politica e Coordinatore del Corso, ha aperto lezioni portando i saluti ai partecipanti insieme al Dirigente dell’Ufficio di Perugia, Benedetto Tavoni.

I docenti del Dipartimento saranno affiancati, per le materie tecniche, da Dirigenti e Funzionari della Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria, tra i più competenti nel campo delle accise.

Il corso, avviato a seguito dell’Accordo Quadro stipulato ad agosto 2022 dalla Direzione Territoriale ADM e UNIPG, nasce dal fabbisogno più volte espresso da istituzioni, ordini professionali e operatori economici circa una formazione specifica sulle imposte indirette di fabbricazione o vendita di alcuni beni, le accise appunto, di cui ADM, tra i molteplici e vari compiti istituzionali, si occupa quotidianamente.

Da dx: il Prof. Luca Pieroni con l’Ing. Benedetto Tavoni

Un “vuoto” che il Corso avviato presso l’Università degli Studi di Perugia intende colmare in settori così strategici per l’economia del Paese.

Tanti gli aspetti innovativi del Corso, tanto da essere considerato un unicum nel panorama dell’alta formazione, tra cui i costi calmierati per le iscritte e gli iscritti che non hanno potuto beneficiare della borsa di studio, il rilascio dell’Attestato accademico di “Esperto in accise” (4 cfu), la certificazione delle competenze e relativi crediti formativi nell’ambito della piattaforma europea CINECA e pertanto riconosciuti in ambito Unionale nonché utilizzabili in percorsi formativi di ogni ordine.

I frequentatori provengono da diverse città italiane quali Arezzo, Firenze, La Spezia, Lucca, Messina, Milano, Pesaro, Pescara, Roma, Torino oltre che da Perugia e Terni.

Il Protocollo sottoscritto con l’ADISU consente inoltre di poter già programmare un’ulteriore edizione per il prossimo anno accademico 2023/2024.

Nei prossimi giorni il Dirigente Benedetto Tavoni consegnerà un’ulteriore borsa di studio, la ventunesima, istituita dai colleghi dell’Ufficio delle Dogane di Perugia per ricordare la figura del funzionario doganale Orazio Santoro, scomparso lo scorso dicembre e che tanto ha dato sia professionalmente quale massimo esperto del diritto tributario, sia sotto il profilo sociale per l’impegno sindacale nonché quale volontario in Onlus cittadine.

Sempre in questi giorni riprenderanno presso il Dipartimento di Economia dell’UNIPG le lezioni dell’altro percorso di formazione permanente e continua per la “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic Operator)”, anche questo avviato in sinergia con ADM e il contributo della Fondazione Perugia.

