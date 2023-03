ADM-UNIPG, corsi su Export AEO- Accise con il sostegno di ADISU e Fondazione Perugia - Tuttoggi

Il Corso AEO registra altresì il sostegno della Fondazione Perugia – presente questa alla cerimonia con il prof. Andrea Capaccioni del Comitato di indirizzo – che ha consentito di realizzare anche in questo caso 20 borse di studio. I bandi per la partecipazione e/o iscrizione saranno pubblicati entro il 13 marzo sul portale dell’UNIPG alla pagina https://www.unipg.it/didattica/corsi-a-numero-programmato/cors i-di-formazione-permanente-e-continua.

A illustrare alle autorità intervenute e alla stampa i dettagli dei percorsi formativi sono stati il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Professore Giorgio Eduardo Montanari, che ospiterà quello di “Economia e Accise” e il Vice Direttore del Dipartimento di Economia, il Professore Francesco Bartolucci in rappresentanza del Direttore, Professore Marcello Signorelli, per il corso “AEO – qualifica responsabile doganale”.

Dopo l’Accordo Quadro dello scorso agosto, con la contestuale firma dell’avvio di tirocini curriculari presso gli Uffici ADM dell’Umbria, UNIPG e Agenzia delle Dogane e Monopoli avviano un ulteriore, virtuoso percorso per lo sviluppo congiunto di conoscenze e competenze in due delicati settori di forte e attuale interesse per l’economia delle grandi, medie e piccole imprese e per lo stesso mondo del lavoro e delle professioni come quelli del commercio mondiale e delle accise sui prodotti energetici ed alcoli.

Tanti gli aspetti innovativi dei due corsi: per quello “AEO”, che si terrà in modalità webinar, è previsto il rilascio della “qualifica professionale ai fini AEO”, come da Regolamento UE 2447/2015 e valida nell’Unione Europea, congiuntamente all’Attestato accademico per un totale di 24 cfu; per quello di “Economia e Accise” il conseguimento dell’Attestato accademico di “Esperto in accise” per 4 cfu. Le competenze e i relativi crediti formativi di entrambi i corsi sono certificati nell’ambito della piattaforma europea CINECA, grazie allo strumento dell’Open badge, e pertanto sia riconosciuti in ambito Unionale, sia utilizzabili in percorsi formativi di ogni ordine.

I costi sono estremamente calmierati – grazie alla sinergia dei due Enti del MUR e MEF e al sostegno della Agenzia Regionale Adisu e Fondazione Perugia e Adisu –, ciò che rende i corsi accessibili anche a lavoratrici e lavoratori che non dovessero rientrare nelle graduatorie delle borse di studio; i tempi di svolgimento contenuti e calibrati anche per eventuali esigenze professionali.

I docenti dei due Dipartimenti saranno affiancati, per le materie tecniche, da dirigenti e funzionari della Direzione Territoriale ADM di Toscana e Umbria, tra i più qualificati nel campo delle dogane e delle accise.

“Gli accordi sottoscritti stamane con l’Agenzia Dogane e Monopoli e con Adisu” – ha dichiarato il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero – “pongono in evidenza l’eccellenza, a livello nazionale e internazionale, delle competenze professionali, didattiche e di ricerca che l’Ateneo mette volentieri a disposizione del bene comune, sottolineando al contempo quali importanti risultati si possano ottenere quando, grazie a un’aperta condivisione di conoscenze, competenze, professionalità ed expertise, soggetti di particolare rilevanza istituzionale collaborano fattivamente e concretamente tra di loro. Questo anche grazie a inedite interazioni sul piano della formazione, che in questo caso vede coinvolti due ambiti di grande importanza strategica per la competitività del Paese. La collaborazione avrà sicuramente importanti ricadute sulla disponibilità di professionisti di grande preparazione operanti nei settori coinvolti, oltre a offrire ulteriori opportunità lavorative di alto profilo a studentesse e studenti dell’Ateneo”.

“Ringrazio il Magnifico Rettore, i Direttori dei Dipartimenti con i docenti e il personale dell’Ateneo che, insieme ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, hanno consentito di avviare questi percorsi di Alta formazione che offriamo all’Umbria e al Paese in settori così strategici per l’economia” – ha dichiarato il Direttore Territoriale ADM, dott. Roberto Chiara. “In egual misura la mia alta considerazione va al board della Fondazione Perugia della Presidente Cristina Colaiacovo, alla ADISU del Commissario Rossetti e alla Regione dell’Umbria nella persona dell’Assessora Paola Agabiti; il loro impegno consentirà l’accesso a due corsi di tale valore formativo a chi è in possesso del diploma della scuole secondaria di secondo grado, alle iscritte e iscritti all’Università, alle inoccupate e inoccupati, nonché a tutti quei lavoratori attenti ai necessari aggiornamenti professionali. Anche quest’oggi lo Stato, con le Istituzioni e la Fondazione chiamate a questo tavolo, tende la mano al cittadino, creando quel vincolo di fiducia essenziale allo sviluppo della cittadinanza attiva. Non basta infatti essere solo esperti in queste materie: per conquistare la fiducia del contribuente, per migliorare le competenze delle professioni e degli addetti delle aziende del settore, per contribuire allo sviluppo del sistema Italia è necessario condividere i contenuti e i metodi della scienza tributaria e della tecnica doganale. Condividere senza mai abbandonare il rigore della disciplina, il metodo pedagogico, gli strumenti didattici che solo il connubio con l’Università può rendere appropriato e sapiente. L’impegno di ADM nel campo della divulgazione fiscale e dell’Alta formazione registra oggi un ulteriore, importante passo in avanti e di questo non posso che esserne felice”.

A conclusione del proprio intervento il Direttore della ADM Roberto Chiara ha annunciato che i dipendenti delle Dogane di Perugia hanno manifestato la volontà di istituire una borsa di studio in memoria del collega dott. Orazio Santoro scomparso in servizio lo scorso dicembre; l’esonero dal pagamento del corso in “Accise” andrà a beneficio del primo degli idonei della graduatoria che stabilirà i vincitori delle 20 borse di studio.

Alla stipula delle Convenzioni, seguita dalla breve conferenza stampa, erano presenti tra gli altri il Capo di Gabinetto della Prefettura dott. Giuseppe Di Nardo, il dott. Federico Malizia Presidente di Confindustria Perugia in rappresentanza del Presidente Regionale dott. Vincenzo Briziarelli, il Vice Segretario della Camera di Commercio dott. Mario Pera, il Direttore Scolastico Provinciale dott. Fabrizio Fratini in rappresentanza dell’Ufficio Regionale, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Perugia dott. Enrico Guarducci, la Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia ing. Antonella Badolato, il Presidente di Coldiretti Umbria dott. Albano Agabiti, il Direttore Generale di Confagricoltura Umbria dott. Cristiano Casagrande, il Direttore di Confcommercio Umbria dott. Vasco Gargaglia, il Direttore Regionale di Confapi dott. Cesare Cesarini, la dott.ssa Barbara Ferrier per CNA Umbria, il dott. Fabrizio Ferroni per Confartigianato Umbria. Associazioni di categoria e Ordini professionali hanno salutato con grande interesse le due iniziative formative assicurando la pubblicazione dei bandi dei corsi sui propri siti internet per una maggiore divulgazione in favore delle imprese e dei professionisti. Alla cerimonia era presente, insieme alla Delegata per la didattica prof.ssa Carla Emiliani, una delegazione dei due Dipartimenti universitari composta dai professori Andrea Bellucci e Simone Terzani (Economia), Michela Gnaldi e Luca Pieroni (Scienze Politiche). Con loro il dott. Matteo Tassi dell’UniPG e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Perugia che, coordinati dal Direttore Territoriale Roberto Chiara, hanno seguito le due progettualità (Giovanna Magherini, Angela Bruno e Benedetto Tavoni).

