Agenzia delle Dogane, una targa in ricordo di Orazio Santoro

Cerimonia con la scopertura di targa ricordo in memoria del funzionario delle Dogane Orazio Santoro, scomparso lo scorso dicembre

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso l’Ufficio delle Dogane di Perugia, in via Canali, una breve ma partecipata cerimonia nel corso della quale il Direttore Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria, dott. Roberto Chiara, ha proceduto alla scopertura di una targa ricordo in memoria del funzionario Orazio Santoro, scomparso lo scorso dicembre.

Presenti i familiari più stretti tra cui la moglie, signora Vincenza Emilia, con i ragazzi Daniele e Chiara. A loro è andato l’abbraccio dei colleghi in servizio e in quiescenza, intervenuti per l’occasione, e che nel tempo hanno apprezzato le profonde doti umane e professionali di Santoro, impegnato attivamente anche nel sindacato. Alla vedova del dott. Santoro, deceduto in servizio, è stato consegnato un Attestato di benemerenza del Direttore ADM e la medaglia di San Matteo, Santo Patrono dei doganieri.