Una sola autoscala dei vigili del fuoco per la provincia di Perugia, la denuncia della Uilpa Vvf - Tuttoggi.info

Allarme del sindacato: l'autoscala di Foligno è in riparazione e manca il personale, ce n'è solo una per l'intera provincia di Perugia

Quaranta minuti per consentire che l’unica autoscala dei vigili del fuoco presente in provincia di Perugia, presso il comando provinciale, raggiungesse Spoleto: questo è quanto ci è voluto mercoledì mattina, quando un incendio in via Betti, al quinto piano di un palazzo, ha messo in pericolo una famiglia, con un’anziana in particolare che si è rifugiata in un terrazzo.

A denunciare le criticità esistenti per i pompieri è stata nelle ultime ore la Uilpa Vvf, il sindacato di categoria che ha scritto una lettera indirizzata al direttore regionale dei vigili del fuoco, ingegner Vincenzo Lotito, ed al comandante provinciale, ingegner Antonio Albanese.

“Nella giornata di mercoledì 17 gennaio alle ore 8:00 circa, – ricordano il segretario regionale Giuseppe Ferraro e quello provinciale Filippo Maria Ferdinandi della Uilpa Vvf – si è verificato nel Comune di Spoleto un violento incendio appartamento che ha interessato un palazzo di oltre cinque piani. La Sala Operativa immediatamente inviava sul posto l’autoscala e le due squadre più vicine. La squadra del Distaccamento di Spoleto che è intervenuta nell’ immediato, resasi conto della gravita della situazione, ha quasi subito ricevuto il supporto del Distaccamento di Foligno e successivamente l’ausilio dell’autoscala che, quest’ultima giungendo da Perugia, è arrivata dopo circa quaranta minuti, insieme al Funzionario di Guardia. La professionalità e la celerità dei nostri colleghi ha fatto scongiurare che l’incendio si potesse estendere all’intero palazzo ed hanno tratto in salvo la proprietaria che si era rifugiata nel balcone in attesa dei soccorsi. Solo grazie al grande spirito di abnegazione dei colleghi che sono intervenuti dall’interno dell’edificio è stato potuto trarre in salvo la pericolante; tutto ciò con grande rischio per la propria incolumità. L’autista dell’autoscala giungendo da Perugia, nonostante avesse cercato di raggiungere il prima possibile il luogo del sinistro, ha purtroppo dovuto fare i conti con i tempi di percorrenza”.

“Al fine di evitare che possano verificarsi ulteriori eventi nefasti, – proseguono Ferraro e Ferdinandi – riteniamo insufficiente la presenza di una sola autoscala per l’intera Provincia di Perugia e per questo vi chiediamo di sollecitare l’officina di Brescia affinché nei tempi più celeri, restituisca l’autoscala in dotazione al Distaccamento di Foligno e si assegni anche il rispettivo personale che garantirebbe anche il soccorso effettivo a parte della nostra Provincia. Allo stato attuale infatti, riteniamo non accettabile la carenza di personale del Comando di Perugia che purtroppo ricade anche sul Distaccamento di Foligno, ma anche la grave assenza per tutto il quadrante centro meridionale della Provincia di un mezzo speciale aereo”.