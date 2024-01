Appartamento in fiamme a San Nicolò, anziana soccorsa dal 118 | Foto - Tuttoggi.info

Incendio in un appartamento al quinto piano in via Betti, sul posto vigili del fuoco di Spoleto e Foligno e ambulanza del 118

Incendio in un appartamento nella zona Peep di San Nicolò mercoledì mattina, con una donna anziana che è stata soccorsa dal 118.

L’allarme è scattato intorno alle 7.45 in uno dei palazzoni di via Betti, per un incendio al quinto piano. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco dei distaccamenti di Spoleto e di Foligno con un’autoscala da Perugia. Una donna che si trovava all’interno dell’appartamento è stata affidata alle cure del 118 con una sospetta intossicazione da fumo.

(articolo in aggiornamento)