Comunicato AVS-Contro Aumenti TARI in Umbria - Tuttoggi.info

Mentre la notizia è che per il Nuovo “Termovalorizzatore” in Umbria, slittino i tempi per la pubblicazione dell’avviso, affidata dalla Giunta ad AURI, la scadenza era entro metà marzo, parallelamente, sono uscite le modifiche al Piano regionale dei Rifiuti, successive, in ordine di tempo, al ricorso al Tar presentato a febbraio da Europa verde e Partito animalista, per le evidenti illegittimità del Piano, che pone il Piano tecnicamente sub iudice.

AURI, continua intanto, a incaricare tecnici per la progettazione dell’inceneritore, con importi significativi che prima o poi ricadranno sulle tasse dei cittadini umbri. Tuttavia, possiamo considerare positivo il fatto che i tempi per la realizzazione di questo folle piano si stiano allungando, e tutte queste lungaggini, dimostrino le importanti difficoltà tecniche e politiche che tale pianificazione sta incontrando. E siamo solo all’inizio.

La vera notizia, tuttavia, è il generalizzato aumento delle tariffe della TARI in Umbria, recentemente deciso da AURI, con incrementi che in alcuni comuni possono arrivare anche al 9%. Un vero salasso. È evidente che questi aumenti siano volti unicamente a finanziare i costi dell’inceneritore, anziché promuovere la realizzazione di un sistema basato sull’economia circolare. Questo salasso è mirato a smantellare il sistema porta a porta, unica soluzione che offre un modello virtuoso sia dal punto di vista ambientale che economico ma che la Regione, in piena adozione delle più aggressive politiche liberiste, non vuole assolutamente adottare favorendo così i profitti degli enti gestori che ovviamente andranno a discapito del servizio, ed i costi ricadranno sui cittadini.

Invece, con il sistema porta a porta, applicato seriamente ed in tutta la regione, le tariffe sarebbero sicuramente più basse e sostenibili per la popolazione.

Noi di Alleanza Verdi Sinistra ribadiamo il nostro impegno per un piano basato sul potenziamento della raccolta porta a porta e sull’economia circolare, unica alternativa sostenibile e responsabile, rispetto all’ormai vecchio sistema di incenerimento dei rifiuti.

AVS – Alleanza Verdi Sinistra- Umbria





