Come aprire un’attività nel settore fitness in franchising  - Tuttoggi.info

Aprire un centro con franchising può rappresentare una buona scelta per chi vuole avviare la propria attività nel mondo del fitness

Per chi desidera aprire un’attività nel settore del fitness e della palestra con minori rischi finanziari e imprenditoriali e con il supporto di un Brand affermato e di un modello di business già collaudato, il franchising rappresenta la soluzione perfetta. Si tratta infatti di una formula di collaborazione che garantisce un costo di avvio più basso rispetto all’apertura da zero, notorietà e visibilità già consolidata nel settore e il supporto, l’assistenza e il know how del franchisor a disposizione.

Tra le attività che stanno riscontrando maggiore successo tra gli amanti del fitness e della palestra, ci sono le formule fast fitness, che consistono in allenamenti di breve durata associati alle ultime tecnologie d’avanguardia. Stiamo parlando delle nuove fitness boutique che propongono l’allenamento con elettrostimolazione (EMS), il macchinario Vacufit, il sistema Criofit e stazioni multifunzione smart (smart gym).

Vista la grande popolarità di questa formula innovativa, aprire un centro con franchising EMS può rappresentare una buona scelta per chi vuole avviare la propria attività nel mondo del fitness e della palestra.

Perché aprire una palestra in franchising

Fitness e palestra fanno parte di un settore che non conosce crisi e che continua ad aumentare il proprio raggio di azione. In parallelo, si stanno sviluppando soluzioni di allenamento innovative, mirate a garantire la forma fisica ideale utilizzando la tecnologia e macchinari smart e d’avanguardia.

Optare per questo tipo di attività ha però un costo iniziale alto: oltre a prendere in affitto gli spazi, assumere i professionisti e regolare le spese relative all’avvio dell’attività, ci sono i costi dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori necessari. Si tratta quindi di un passo importante che richiede tempo e sforzi per poter essere ripagato.

Se si vuole avviare questo tipo di attività con un investimento iniziale ridotto, aprire una palestra in franchising può essere la soluzione ideale. Dal punto di vista economico, richiede una spesa di avvio minore (spesso con forme di pagamento rateale e comprensive già di allestimento e macchinari) e la riduzione del rischio imprenditoriale.

Inoltre, la formula in franchising permette di poter contare fin dall’inizio su un marchio noto, che risulta conosciuto e autorevole e aiuta a costruire più facilmente un rapporto di fiducia con i clienti. In più, aprire una palestra in franchising vuol dire avere un supporto continuo e formazione professionale inclusa, fattori che aumentano le probabilità di successo.

Infine, questo modello di business garantisce un piano gestionale con procedure operative standardizzate e collaudate e la certezza di avere massima visibilità fin da subito grazie a campagne di marketing a livello nazionale fatte dal brand proprietario.

Perché aprire un centro con franchising EMS

Aprire un centro con franchising EMS, ovvero una palestra specializzata in training funzionali e total body tramite elettrostimolazione, permette prima di tutto di diversificare la clientela, andando a prendere anche quegli individui che per mancanza di tempo solitamente non si allenano.

Inoltre, richiede un locale di dimensioni ridotte che possa ospitare il macchinario e che possa accogliere una clientela ristretta (gli allenamenti sono individuali). In più, trattandosi di una tipologia di centro fitness evoluto e d’avanguardia, permette di differenziarsi dalla concorrenza e di fornire una tipologia di allenamento altamente performante e innovativo.

Infine, coprendo tutta una serie di obiettivi (dimagrimento, miglioramento delle performance sportive, tonificazione, riduzione del mal di schiena, recupero da un infortunio o post-partum) e trattandosi di sedute di allenamento adatte a tutti, porta anche chi non è sportivo ad avvicinarsi a questo mondo.