Ufficiale: slittano i playoff di C | Grifo in campo l’11 maggio

Si deve prima discutere il ricorso del Taranto: primo turno dal 7 maggio, secondo dall'11 maggio, Dal 14 la fase nazionale, fino alla finale del 5 e 9 giugno

Adesso è ufficiale: slittano i playoff di Serie C che decideranno la quarta squadra che salirà in B. Questo, per consentire di esaminare il ricorso presentato dal Taranto (quinto a 65 punti) contro la penalizzazione di 4 punti che riporterebbe i pugliesi al secondo posto.

Il primo turno degli spareggi si disputerà dal 7 maggio. Queste le gare dei tre gironi:

GIRONE A: Atalanta U23-Trento, Legnago-Lumezzane, Giana Erminio-Pro Vercelli

GIRONE B: Juventus Next Gen-Arezzo, Pescara-Pontedera, Gubbio-Rimini

GIRONE C: Taranto-Latina, Picerno-Crotone, Audace Cerignola-Giugliano

Partita in gara unica in casa della meglio classificata, in caso di parità passa la meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari né calci di rigore.

Il secondo turno, quello nel quale scenderà in campo anche il Grifo, dall’11 maggio. alle Tre vincitrici del primo turno si aggiunge la quarta della stagione regolare: Triestina, Perugia, Casertana. Partita in gara unica in casa della meglio classificata, in caso di parità dopo 90′ passa la meglio classificata nella stagione regolare. Il Perugia esordirà in una gara secca, da dentro o fuori, al Curi.

La fase nazionale dei playoff prenderà il via dal 14 maggio. Sino alla finale tra le due squadre che si contenderanno l’ultimo posto per la B: gara di andata il 5 giugno e ritorno il 9.