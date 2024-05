Come cambiano i lavori con l'intelligenza artificiale, se ne parla ad Assisi - Tuttoggi.info

Nemetria, associazione impegnata da lungo tempo nello studio del rapporto tra “Etica ed Economia” e nell’ideazione di seminari, workshop, convegni sui temi dell’economia, della finanza, dell’etica, della cultura di impresa, organizza venerdì 17 maggio ad Assisi (presso la Sala della Pace) dalle ore 15.30 alle ore 17.30 l’evento dal titolo Come cambiano i lavori? Opportunità e impatti sociali dell’intelligenza artificiale.

Durante l’incontro si discuterà di come il mondo del lavoro e di conseguenza le professioni stiano cambiando con l’avvento dell’intelligenza artificiale e quali possano essere gli impatti che questo strumento avrà non solo in ambito economico ma anche dal punto di vista sociale.

Ne discuteranno:

Padre Paolo Benanti – Docente Pontificia Università Gregoriana

Barbara Caputo – Ordinaria di Intelligenza Artificiale e Direttrice Hub Al @PoLiTo- Politecnico di Torino

Maria Chiara Carrozza – Presidente CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

Alessandro Curioni – Vice Presidente IBM Europa e Africa e Direttore Centro Ricerche IBM – Zurigo

Monica Poggio – Amministratrice Delegata Bayer Italia

Coordina i lavori:

Angelo Maria Petroni – Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza – La Sapienza Vice Presidente Nemetria