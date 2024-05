Festa di Santa Rita, le iniziative religiose e culturali a Spoleto - Tuttoggi.info

Oltre alle messe ed alla tradizionale processione, varie iniziative collaterali per la festa di Santa Rita a Spoleto

Entrano nel vivo nella chiesa di Santa Rita a Spoleto le iniziative 2024 per celebrare la santa dei casi impossibili, che culmineranno con la messa presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo il 22 maggio e con la tradizionale processione.

Gli appuntamenti organizzati dalla Pievania di San Ponziano e dalla comunità dei padri Agostiniani scalzi hanno preso il via nei giorni scorsi con un pellegrinaggio a Cascia, mentre da domenica 19 maggio inizierà il triduo di preparazione alla festa, con la recita del rosario ogni giorno alle 17,30 e la messa alle 18. Lunedì 20 maggio, al termine della messa, è prevista l’adorazione eucaristica, mentre martedì 21 alle ore 21 la celebrazione del Transito di Santa Rita. Il giorno della festa, mercoledì 22 maggio, sono previste messe alle ore 7.30, 10,30, 12 (con supplica) ed alle ore 18, quest’ultima preceduta alle 17,30 dai Secondi Vespri solenni e presieduta dall’arcivescovo. Alle ore 21, invece, dalla chiesa di via XVII Settembre si muoverà la processione che si snoderà lungo viale Trento e Trieste, via Brigata Garibaldi, via Cerquiglia, via XXV Aprile, via don Giovanni Minzoni, via Antonio Gramsci, viale Marconi, viale Trento e Trieste per poi tornare nella chiesa di Santa Rita per la benedizione finale.

Diverse le iniziative culturali ludiche collaterali in questi giorni. Dal 17 al 22 maggio il teatrino parrocchiale dalle 16 alle 19 aprirà le porte per la mostra “Icona di fede: Santa Rita e la sua presenza viva nella Chiesa di Spoleto”. Venerdì 17 maggio, alle ore 21, verrà proiettato un film sulla vita della santa casciana. Sabato 18 maggio, dalle ore 15, sarà protagonista lo sport con “Olimpiadi Victoria… il ritorno”. Mentre domenica 19 maggio, dalle 20,30, lo spettacolo “Miracoli in scena: viaggio tra fede e incanto”, che vedrà esibirsi vari gruppi ed organizzazioni parrocchiali. Inoltre, dal 19 al 22 maggio sarà allestito un mercatino di beneficenza, mentre martedì 21 e mercoledì 22 maggio, come da tradizione, saranno distribuite le rose benedette.

Per informazioni si può telefonare alla chiesa al numero 0743.40345 oppure visitare la pagina Facebook della Pievania di San Ponziano.