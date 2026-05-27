 Sicurezza, Sala "No a strumentalizzazioni, il problema non è solo di Milano" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sicurezza, Sala “No a strumentalizzazioni, il problema non è solo di Milano”

ItalPress

Sicurezza, Sala “No a strumentalizzazioni, il problema non è solo di Milano”

Mer, 27/05/2026 - 18:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – In merito all’accoltellamento mortale di questa notte alla stazione di Milano Certosa “speriamo una volta per tutte che non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni. C’è da combattere una criminalità che è diffusa non solo Milano, ma nel nostro paese e ne parlavo anche adesso col prefetto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso al museo della scienza e della tecnologia.
xh7/col3/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!