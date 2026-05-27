Sicurezza, Sala "No a strumentalizzazioni, il problema non è solo di Milano" - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – In merito all’accoltellamento mortale di questa notte alla stazione di Milano Certosa “speriamo una volta per tutte che non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni. C’è da combattere una criminalità che è diffusa non solo Milano, ma nel nostro paese e ne parlavo anche adesso col prefetto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso al museo della scienza e della tecnologia.

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