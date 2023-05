Spoleto, torna dopo anni la processione di Santa Rita | Il programma

Il 22 maggio la processione di Santa Rita per il rione Casette, oggi alle 18 la messa per i 60 anni della parrocchia

Torna dopo alcuni anni di stop a Spoleto la processione in onore di Santa Rita, nel territorio dell’omonima parrocchia. L’appuntamento per il sentito evento religioso è – come da tradizione – per lunedì 22 maggio, alle ore 21. Ma la processione sarà soltanto la conclusione dei festeggiamenti in onore della santa casciana, che hanno preso il via ieri (martedì) con il pellegrinaggio a Cascia e che oggi (mercoledì 17 maggio) vedranno alle ore 18 la messa solenne per i 60 anni dall’edificazione della chiesa di Santa Rita a Spoleto. Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della consacrazione dell’altare, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta da padre Doriano Ceteroni, generale dell’Ordine degli agostiniani scalzi (Oad).

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, quindi, ci sarà il triduo di preparazione alla festa, che prevede alle ore 17,30 il rosario ed alle 18 la messa. Venerdì 19 maggio, alle ore 21 sul sagrato della chiesa, invece, si terrà il recital sulla vita di Santa Rita “Deserta è la mia anima senza te”. Mentre domenica 21, per la messa delle ore 18 ci sarà la solenne celebrazione del Transito di Santa Rita e la benedizione delle rose. Dal 20 al 22 maggio, inoltre, ci sarà un mercatino di beneficenza.

Lunedì 22 maggio, nella solennità della santa, ci saranno le messe alle ore 7,30, 10,30, 12 (con supplica) ed alle 18 – quest’ultima presieduta dall’arcivescovo di Spoleto – Norcia monsignor Renato Boccardo. Le celebrazioni saranno seguite dalla benedizione delle rose ma anche, per chi ne farà richiesta, dei veicoli. Alle ore 17 l’adorazione eucaristica e i vespri. Alle ore 21, come detto, la tradizionale processione di Santa Rita, che quest’anno coinvolgerà il rione Casette. Il percorso sarà il seguente: via XVII Settembre, via F.lli Rosselli, via B. Buozzi, via di Villa Redenta, via Caduti di Nassiriya, via C. Bezzi, via G. Di Vittorio, via II Giugno, via I Maggio, via XVI Marzo, via I Maggio, via XIV Giugno, via C. Bezzi, via Caduti di Nassiriya, via F.lli Cervi, via XVII Settembre, chiesa di Santa Rita. In caso di condizioni meteo avverse il programma potrebbe subire cambiamenti.