Festa di Narni, un amaro a un 17enne costa multa al barista - Tuttoggi.info

Barista multato e minore affidato ai genitori: controlli anche nelle taverne della Festa di Narni da parte della Polizia

In occasione della Corsa all’Anello di Narni, festa patronale molto sentita non solo dai narnesi, ma che richiama folle di persone da tutta la provincia, soprattutto per l’apertura delle taverne, la Polizia di Stato, in particolare la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha effettuato una serie di controlli, disposti dal Questore Bruno Failla, finalizzati all’osservanza delle disposizioni che regolano la somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Ieri sera, 9 maggio, proprio per frenare eccessi da parte dei giovani, che potrebbero degenerare in situazioni non solo spiacevoli, ma anche pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Squadra Amministrativa ha controllato esercizi pubblici e taverne del centro storico e in un’occasione, è stato sanzionato un barista per somministrato una bevanda alcolica, in particolare un amaro, ad un 17enne.

L’uomo è stato identificato e multato con il pagamento della sanzione amministrativa di 333 euro, mentre il ragazzo è stato affidato ai genitori.

Si ricorda che la somministrazione ai minori di 16 anni ha natura penale e comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria con la sospensione dell’esercizio pubblico in caso di condanna. I controlli saranno ripetuti e la Questura di Terni raccomanda il senso di responsabilità ai gestori degli esercizi pubblici e della taverne, al fine di non determinare condizioni di ubriachezza, che poi possono riverberarsi nel disturbo della quiete pubblica e nel corretto svolgimento della manifestazione.