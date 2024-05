Ubriaco e geloso, picchia la compagna: arrestato dalla polizia

La donna portata in ospedale, ha una diagnosi di 30 giorni. Il 32enne ecuadoriano è ai domiciliari

Ubriaco e geloso, si è introdotto all’interno dell’abitazione della compagna e l’ha picchiata, colpendola violentemente alla testa. La polizia ha arrestato il 32enne cittadino ecuadoriano, già gravato da precedenti.

Una telefonata al Numero unico di emergenza ha avvertito che era in atto una violenta lite nell’appartamento. Giunti sul posto i poliziotti, hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere la donna, che aveva evidenti ferite alla testa. In ospedale le sono state diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni.

Il 32enne, invece, è stato accompagnato in Questura, dove, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.