Lui toglie l’antitaccheggio, lei nasconde la merce in borsa: arrestati

La coppia di giovani romeni, con precedenti, scoperta dal personale di sicurezza che ha avvertito la polizia

Rubano bevande dal supermercato, ma vengono scoperti: arrestati due giovani rumeni, un uomo e una donna.

I due giovani, di 21 e 25 anni, erano stati notati dall’addetto alla sicurezza mentre rimuovevano i dispositivi antitaccheggio dalla merce che poi prelevavano dagli scaffali, poi nascosta nella borsa della donna.

Alla cassa hanno poi pagato solo altri articoli. Fermati dal personale addetto alla sicurezza, i due giovani hanno confermato di aver asportato alcune bevande, per un valore complessivo di oltre 100 euro. A quel punto è stata chiamata la polizia.

Gli agenti della Squadra Volante, a seguito degli accertamenti effettuati, corroborati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno proceduto ad accompagnare i due soggetti presso gli uffici della Questura di Perugia dove, al termine delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che ha convalidato il provvedimento. La merce, invece, è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.