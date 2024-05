Perseguita per mesi commessa di un supermercato: arrestato 36enne - Tuttoggi.info

La Squadra Mobile della Questura di Terni aveva raccolto, dal mese di febbraio, diverse denunce per atti persecutori da parte della vittima

I Carabinieri di Collescipoli hanno arrestato un 36enne di origine nigeriana: il 7 maggio scorso si è presentato in un supermercato urlando il nome di una donna che pretendeva di vedere.

L’uomo era conosciuto nell’esercizio pubblico. Da mesi, infatti, metteva in atto condotte di persecuzione nei confronti della donna. Le sue colleghe, quindi, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine

I militari giunti sul posto hanno isolato l’uomo. Poi lo hanno condotto presso gli Uffici di via Narni, dove è stato formalizzato l’atto di arresto. La Squadra Mobile della Questura di Terni aveva raccolto, dal mese di febbraio, diverse denunce per atti persecutori da parte della vittima. Il provvedimento di allontanamento dai luoghi frequentati da quest’ultima, tuttavia, non ha fermato il 36enne, ora in carcere.