Festa di Sant'Anna a Orvieto scalo, il 26 luglio la processione - Tuttoggi.info

Dal 27 al 31 luglio i giardini pubblici di viale Primo Maggio ospiteranno l’edizione 2024 della tradizionale festa di Sant’Anna, patrona di Orvieto scalo.

Venerdì 26 luglio si svolgerà la consueta processione religiosa; questo il percorso: chiesa di Sant’Anna, viale Primo Maggio, via Sette Martiri, via Monte Terminillo, via Monte Bianco fino al sottopasso ferroviario, via Monte Terminillo, via Sette Martiri, viale Primo Maggio, chiesa di Sant’Anna.

Per consentire il regolare svolgimento della processione il Settore Polizia locale e Mobilità ha emanato un’ordinanza che prevede:

dalle 19.00 di venerdì 26 luglio, fino al termine della processione, il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in viale Primo Maggio (dalla chiesa fino all’intersezione con via Sette Martiri) e via Monte Bianco, fino al sottopasso ferroviario;

dalle 20.30 alle 24 di venerdì 26 luglio il divieto di transito veicolare in viale Primo Maggio, con deviazione dei flussi all’innesto di via Sette Martiri e alla variante Strada provinciale Bagnorese.

Durante il passaggio della processione religiosa il traffico veicolare lungo le vie interessate sarà temporaneamente interrotto o deviato dal personale della Polizia Locale.