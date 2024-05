Matteo Falcinelli rientrerà in Italia a breve, la madre: "Speriamo di ricevere presto tutti i video" - Tuttoggi.info

Gli aaggiornamenti della madre del giovane spoletino sugli sviluppi della vicenda. Intanto il Console italiano a Miami ha incontrato il Capo della polizia

Matteo Falcinelli tornerà presto in Italia, forse già alla fine della prossima settimana. Lo annuncia la madre del giovane di Spoleto che da qualche tempo vive in Florida e che è finito al centro dell’attenzione mediatica e politica dopo il suo cruento arresto avvenuto a febbraio e reso noto soltanto negli ultimi giorni. Una vicenda che ieri (9 maggio) è stata anche al centro di tre interrogazioni (Scalfarotto, Cucchi e Verini) in Senato a cui ha risposto il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

Questa mattina la madre Vlasta, che ha raggiunto il figlio in America, ha reso noto che “ieri mattina è stata concessa dal giudice a Matteo l’estensione dell’attuale permesso di viaggiare con possibilità per lui di rimanere in Italia fino al 30 giugno 2024. Stiamo aspettando l’emissione del documento ufficiale, sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo. Pensiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima”.

L’obiettivo della famiglia è infatti quello di recuperare tutte le registrazioni audio e video anche all’interno della stazione di polizia dove Matteo Falcinelli, legato mani e piedi e “incaprettato”, è stato portato e tenuto in arresto, prima di finire in carcere (è stato poi rilasciato su cauzione e soltanto un paio di mesi dopo la madre ha diffuso ai media italiani la notizia). Il ministro Tajani ieri ha detto che la prossima settimana incontrerà l’avvocato Maresca, incaricato dai familiari di seguire la vicenda giudiziaria, mentre il Console italiano a Miami aveva un incontro programmato nella giornata di ieri con il Capo della polizia.