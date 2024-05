Forniture di luce e gas: alcuni consigli per risparmiare - Tuttoggi.info

Quando si ha l’intento di risparmiare sui propri consumi, può essere utile conoscere il mercato delle utenze energetiche, in modo da scegliere il servizio che più risponde alle proprie esigenze

La casa è un ecosistema di comodità, servizi e comfort, l’ambiente ideale per ritrovare al termine di un’estenuante giornata la perfetta dimensione di benessere e di relax. Perché l’ambiente risulti comodo e funzionale in tutti i suoi aspetti di vivibilità, non può fare a meno di essere supportato da una buona fornitura di energia, che si declina in elettricità e gas, due materie prime che ci consentono di svolgere agevolmente tutte le attività della vita quotidiana.

Tuttavia con il rincaro dei prezzi che interessa le utenze domestiche, e che non accenna a diminuire, molte famiglie hanno difficoltà a far quadrare i bilanci e così non è raro che possano ingegnarsi per risparmiare. Proprio per questo sono in molti che vanno alla ricerca di offerte e servizi che combinino ottimi prezzi a servizi adatti alle proprie necessità.

In questo senso un grande aiuto può venire da internet, che offre alcuni preziosi strumenti per scoprire le tariffe luce più convenienti in linea con le personali esigenze. Ma vediamo più nello specifico come difendersi dal caro vita utilizzando le risorse del web e alcuni segreti per risparmiare in modo concreto e consapevole.

Siti di comparazione online

Come detto, il caro vita è un fenomeno che interessa sempre più voci di spesa che si riscontrano nel quotidiano. Alcuni strumenti, però, aiutano nel capire come si può risparmiare sulle utenze di luce e gas.

Si tratta di siti internet, o meglio piattaforme online di comparazione, in cui inserendo alcuni dati che riguardano i propri stili di consumo, è possibile trovare una soluzione adatta al proprio caso. Più nello specifico i suddetti servizi telematici richiedono di inserire la tipologia di utenza a cui si è interessati, luce, gas o entrambe; il form da compilare richiede altresì di specificare la tipologia di elettrodomestici che si utilizzano con maggior frequenza e la posizione geografica del richiedente.

Questi strumenti telematici si offrono all’utenza in tutta la loro semplicità di utilizzo, perché in poche mosse si può conoscere il fornitore di energia che meglio accoglie le proprie personali esigenze, in termini di prezzi convenienti e di servizi offerti.

Alcuni consigli per risparmiare

Può essere d’aiuto quindi sapere che le tariffe si suddividono in monorarie, biorarie e multiorarie: le prime tengono conto dei consumi di energia giornalieri indipendentemente dell’ora e dal giorno della settimana, le seconde addebitano gli importi in fattura sulla base dei consumi effettuati di giorno o di sera e in base all’energia assorbita nei giorni festivi e feriali. Le tariffe multi orarie, invece, generano l’importo in fattura sulla scorta dei consumi avvenuti nelle fasce orarie giornaliere, suddivise in F1, F2 ed F3.

Le cose da sapere, in vista di una strategia di risparmio, non finiscono. Infatti si raccomanda di fare sempre riferimento agli importi in fattura delle precedenti bollette nel confronto con gli importi suggeriti dal comparatore online, per ottenere una piena consapevolezza sul risparmio che si può conseguire, passando a un altro fornitore energetico.