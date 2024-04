Carsulae e Museo archeologico dell'Umbria, arrivano 4 milioni dal ministero della Cultura - Tuttoggi.info

I finanziamenti per il Museo archeologico regionale e per Carsulae inseriti nel piano strategico grandi progetti beni culturali

Quattro milioni di euro – 2 per ciascuno – destinati a due importanti centri di cultura dell’Umbria sono in arrivo dal ministero della Cultura. Si tratta dell’area archeologica di Carsulae, a Terni, e del Museo archeologico regionale, a Perugia.

Ieri, infatti, la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha dato parere favorevole al Piano strategico grandi progetti beni culturali, che prevede lo stanziamento di oltre 173 milioni di euro per la valorizzazione dei luoghi della cultura e della memoria in tutto il territorio nazionale. Il Piano muove dalla consapevolezza che il patrimonio culturale costituisce un importante strumento per la crescita dei territori, per promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo, per diffonderne i valori e per mettere in luce il modello italiano, frutto di secoli di scambi culturali, di identità e di creatività.

Come detto, 4 milioni sono stati stanziati in favore della nostra Regione: 2 milioni di euro destinati al riallestimento completo degli spazi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, per ottenere un percorso espositivo maggiormente fruibile, comprensibile ed inclusivo; altri 2 milioni sono stati destinati all’area archeologica di Carsulae, per la valorizzazione e nuova fruizione dei resti del foro e della basilica, anche attraverso il restauro e la messa in sicurezza delle strutture murarie.

L’assessore regionale alla cultura, Paola Agabiti, esprime soddisfazione per l’esito di un percorso che consentirà l’innalzamento dell’offerta culturale regionale, attraverso interventi su due importanti attrattori che costituiscono luoghi simbolo della nostra identità. “Ho sempre ritenuto – afferma l’assessore Agabiti – che la cultura costituisca un elemento centrale nelle politiche di sviluppo sociale ed economico che, come Regione, intendiamo continuare a perseguire in stretta collaborazione con il Governo nazionale e con i territori. Un ringraziamento va al Ministro Sangiuliano per l’attenzione che sempre dimostra nei confronti dell’Umbria”.