Terni, un patto di collaborazione per la rigenerazione dei parchi "La Mola" ed "Ex Sice": presto l'avviso pubblico - Tuttoggi.info

La Giunta comunale di Terni ha espresso parere favorevole sul patto di collaborazione per la cura,

la rigenerazione e l’animazione sociale dei Parchi “La Mola” ed “Ex Sice”, previo avviso

pubblico di manifestazione di interesse.

La dirigente della Direzione Welfare, in accordo col dirigente della Direzione Lavori Pubblici, provvederà alla redazione e all’approvazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per individuare i potenziali soggetti interessati alla stipula di un patto di collaborazione.

28.441,68 euro saranno assegnati a titolo di compartecipazione comunale per il triennio 2024-2026: 9.480,56 euro per l’anno 2024; 9.480,56 euro per l’anno 2025; 9.480,56 ero per l’anno 2026.

L’articolo 118 della Costituzione, del resto, riconosce ai cittadini la possibilità di intraprendere iniziative autonome per il perseguimento di finalità di interesse generale, affidando alle istituzioni il compito di favorirle. L’articolo 2 dello Statuto Comunale, inoltre, favorisce l’attuazione del principio della

sussidiarietà, finalizzato a dare più forza al pluralismo, al volontariato sociale e agli organismi senza fini di lucro.