Un Castello d’Arte grande successo per la rievocazione a Castel San Giovanni | Foto - Tuttoggi.info

Gran finale con le ballerine di Arabesque e della scuola di Hip-Hop della Palestra X2

Ottimo successo per la manifestazione Un Castello D’arte, ben ideata e altrettanto ben realizzata dalla Proloco di Castel Ritaldi del Presidente Angelo Gelmetti nella suggestiva cornice di Castel San Giovanni, una ambientazione perfetta per una rievocazione storica dell’età medievale, per altro curata in ogni dettaglio dall’Associazione “Accademia Medioevo” di Roma.

Mostre e creazioni dal vivo di pittura, scultura e artigianato artistico con esposizioni in ogni angolo e vicolo del castello, una commedia portata in scena dalla locale compagnia teatrale “La Traussa”, la rievocazione storica della preparazione dell’acqua di San Giovanni a cura dell’antropologa Rosaria Cozzolino, la taverna per la degustazioni di piatti tipici della cucina umbra aperta tutte le sere, uno spettacolo giullaresco e alcune presenza di rilievo, come quella del fumettista umbro di fama internazionale Moreno Chiacchiera, ritenuto dalla critica uno dei pochissimi eredi artistici della scuola di Benito Jacovitti, che non poteva sceglier un contesto più adeguato per la presentazione della suo ultimo libro “Medioevo e dintorni” e come quella di Remo Croci, giornalista ed inviato speciale delle reti Mediaset, che ha recentemente lasciato tutti i suoi incarichi per dedicarsi completamente alla pittura.

Il gran finale è stato affidato alla locale scuola di danza “Arabesque” dell’insegnate Claudia Succhielli e alla scuola di Hip Hop della palestra X2 di Spoleto dell’insegnante Francesca Celesti, che hanno messo in scena tredici balletti ognuno dei quali, perfettamente in tema con l’evento, traeva ispirazione dall’opera di un famoso artista del passato. La scenografia mozzafiato delle mura del castello, la suggestione delle coreografie, i giochi di luce a cura di massimo Buzzelli, la coinvolgente voce narrante di Mirko Peruzzi e naturalmente la capacità artistica del corpo di ballo hanno strappato applausi a scena aperta da parte del numeroso pubblico intervenuto, regalando un finale di spessore ad una manifestazione di successo.