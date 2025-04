Elezioni Amelia, sfida tra Proietti Scorsoni e Petrarca. Le liste - Tuttoggi.info

Depositate ad Amelia le liste in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 25 e 26 maggio 2025. A sfidarsi saranno l’attuale vicesindaco facente funzione, Avio Proietti Scorsoni, per il centrodestra (Per Amelia) e Pompeo Petrarca per il centrosinistra (Amelia – Un patto avanti).

La lista “Per Amelia”, a sostegno di Proietti Scorsoni

Si presenterà ufficialmente domani (domenica 27 aprile) alle ore 17,30 al Rio Grande la lista “Per Amelia” a sostegno di Avio Proietti Scorsoni, che vuole proseguire l’operato della ormai ex sindaca Laura Pernazza, che ha terminato il suo mandato in anticipo dopo l’elezione in Consiglio regionale. Questi i nomi dei 16 candidati al consiglio comunale: Tommaso Agabiti, Niccolò Bicchi, Giovanni Bussetti, Alessandra Agostini Di Nicola, Marco Agostini Di Nicola, Tamara Grilli, Luigia Moscatelli, Sascia Ottaviani, Leonardo Pimpinelli, Federica Proietti, Alberto Rini, Elide Rossi, Antonella Sensini, Dino Settimi, Marina Teofrasti, Rita Valentini.

“Amelia – Un patto avanti”, la lista di Pompeo Petrarca

Sempre per domani, ma alle 16,30 alla Sala Boccarini Pompeo Petrarca ha promosso un incontro pubblico, alla presenza dell’ex sindaco di Narni, attuale assessore regionale allo sviluppo economico, Francesco De Rebotti per parlare di infrastrutture, opere e sanità. La presentazione vera e propria della lista, invece, ci sarà mercoledì 30 aprile alle ore 21 sempre alla Sala Boccarini. Questi i 16 nomi della lista “Amelia – Un patto avanti”: Marco Monzi, Elena Antonini, Fernanda Coco, Gaia Costantini, Mascia Dionisi, Mara Galletti, Lorenzo Granca, Veronica Marchesini, Alessandro Mattorre, Andrea Mengaroni, Nicolò Pitaro, Eleonora Porcacchia, Emanuele Quadraccia, Federico Rinaldi, Alessio Rossi, Nicoletta Valli.