Elezioni Amelia, sfida a 2 tra Petrarca-Proietti | Ap si ritira - Tuttoggi.info

Dopo l’elezione a consigliere regionale di Laura Pernazza, il Comune di Amelia è chiamato al voto per il turno delle amministrative di Maggio per eleggere il nuovo sindaco. Gli oltre 11mila abitanti, 9.777 gli elettori all’ultima rilevazione, troveranno a fidarsi nelle 17 sezioni del Comune di Amelia due candidati: Pompeo Petrarca del centrosinistra e Avio Proietti Scorsoni del centrodestra (in ordine alfabetico). Fino a qualche ora fa c’era l’incognita di Alternativa Popolare, ma TO può anticipare che il partito del presidente della Provincia e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si è ritirato dalla corsa elettorale. Secondo quanto appreso da TO Bandecchi, nonostante sia convinto che avrebbe ben figurato, è orientato a governare in modo equo la Provincia e quindi ha lasciato la parola al bipolarismo centrodestra-centrosinistra, ma è molto probabile che i candidati della lista di AP (che era pronta) appoggeranno Avio Proietti Scorsoni del centrodestra.

Pompeo Petrarca, il candidato del centrosinistra

Pompeo Petrarca è ufficialmente il candidato sindaco del centrosinistra con la lista “Patto Avanti” e sarà sostenuto dalla classica coalizione formata dal Pd, M5S, AVS, PSI con l’aggiunta di Sinistra Amerina, nonostante qualche resistenza iniziale dei pentastellati che avrebbero preferito un candidato non iscritto a nessun partito ma, dopo qualche pressione del Pd, hanno ceduto e accettato il candidato.

Avio Proietti Scorsoni, il candidato del centrodestra

Per il centrodestra il nome è quello che garantisce una base solida: ex vicesindaco della Pernazza, il primo degli eletti alle ultime comunali con un boom di voti, FI, FdI, Lega a varie liste civiche appoggeranno il candidato trasversale Avio Proietti con la lista “Per Amelia”, moderato e non iscritto a nessun partito della coalizione.