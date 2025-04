Assisi, corsa a due tra Cicogna e Stoppini | Le dieci liste con 160 candidati - Tuttoggi.info

Centossessanta candidati alla carica di consigliere comunale, due candidati a sindaco, dieci liste – cinque per parte – ciascuna composta da 16 persone.

Sono i numeri delle elezioni amministrative del prossimo 25-26 maggio ad Assisi, che vedranno sfidarsi Valter Stoppini, alfiere del centrosinistra e civici, sindaco ff e per dieci anni vice di Stefania Proietti, ed Eolo Cicogna, candidato di civici e centrodestra che proverà a riconquistare la città serafica dopo dieci anni di dominio di centrosinistra con tanto di elezione della ex sindaca Stefania Proietti alla Regione. La novità è l’esperimento dei progressisti per Assisi, cartello che mette insieme Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e anche (seppur senza simbolo) esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un terzo candidato a sindaco, Francesco Miroballo, ma allo stato attuale non risulta che un’eventuale sua lista sia stata depositata.

Tra le curiosità, si registrano almeno 5-6 candidati ascrivibili al mondo del Calendimaggio di Assisi, qualche transfuga da sinistra a destra e viceversa e pure un olimpionico: l’ex pugile Roberto Cammarelle. Tra le particolarità nella particolarità, la Lega Assisi schiera Catia Ficarelli, moglie del sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia). Ricandidata in blocca la giunta in carica, mentre tra i consiglieri sono da segnalare le assenze di Emidio Fioroni, Jacopo Pastorelli, Lucio Cannelli, Giuseppe Cardinali, Isabella Fischi e Marco Cosimetti, candidato sindaco nel 2021.

EOLO CICOGNA SINDACO

Assisi al centro – Cicogna sindaco: Matteo Becchetti, Carlo Belli Paolobelli detto Paolo Belli, Giacomo Betti, Ivano Bocchini, Ubaldo Cappannelli, Davide Ciarlariello, Mario Felici, Agnese Landrini, Laura Marini, Francesco Mignani, Eleonora Passeri, Andrea Petrozzi, Catia Piergentili, Andrea Raponi, Laura Tifi e Natascia Zurla.

Eolo Cicogna Sindaco: Giacomo Affricani, Giancarlo Bordichini, Giancarlo Cavallucci, Matteo Martellini, Marylena Veronica Giuseppina Massini, Valentina Mazzoli, Dennis Memaj, Jessica Migliorati, Alessandro Neri, Marco Nottoli, Andrea Partenzi, Daniela Pettinelli, Edoardo Sacchet, Maria Chiara Scilipoti, Maria Giovanna Siliveri detta Mary Jò detta Mary Gio e Sante Stella.

Forza Italia: Walter Almaviva, Salvatore Camillo Bianco, Sonia Bocchini, Mirko Casagrande Proietti , Roberto Falce, Francesco Fasulo, Leonardo Franchi, Daniele Montecchiani, Valeria Ottaviani, Stefano Pastorelli, Maria Andrea Pierotti, Arianna Pizzoni, Fabrizia Rigati, Silvia Rossi , Deborah Timpanella, Giuseppe Tranquilli.

Fratelli d’Italia Assisi: Stefano Apostolico, Vittorio Becherini, Edoardo Busti, Federico Calzolari, Franca Chiavarini, Maria Francesca Del Bianco Barbacucchia detta Francesca Del Bianco, Francesco Di Caprio, Antonio Falcinelli, Francesca Giommi, Claudio Iacono, Daniele Martellini, Graziano Mazzoli, Laura Menichelli, Marco Monacchia, Serena Morosi, Anna Maria Timi.

Lega Assisi: Elisa Alpaca, Giovanna Catherine Agnes Arcangeli, Marianna Balducci, Paola Bartolini, Marco Bianchini, Mirco Bianconi, Sebastian Bocaj detto Seba, Marco Bonamente, Cristiano Bonifazi, Roberto Coraggi, Catia Ficarelli, Milena Gasparrini, Barbara Giovagnoli, Sofia Mattioli, Moreno Patasce detto Burea, Cristian Sotera.

VALTER STOPPINI SINDACO

Assisi Domani: Alfredo Bolletta, Laura Pizziconi, Giovanni Abbati, Fedora Arditi, Daniele Bastianini, Andrea Bertolini, Francesco Maria Bocchini, Diego Del Bianco, Loredana Fortini, Emanuela Laloni, Sara Panzino, Monica Pietrella, Marco Romoli, Annalisa Rossi, Cristina Susta, Giorgio Zerbini

Partito Democratico: Donatella Casciarri, Francesca Corazzi, Paolo Lupattelli, Paolo Mirti, Paola Vitali detta Paola, Marta Brozzi, Salvatore Cretella, Ciro Leone, Damiano Manzoni, Manuel Sabatini, Alessandro Sforna, Cristina Sportolaro, Renzo Totori, Valentina Turrioni, Nicola Vitali detto Nicola, Claudia Ciombolini



Assisi Civica: Massimo Paggi, Scilla Cavanna, Luigi Bastianini, Valentina Bellomo, Giovanna Cecere, Paola Compagnone, Cristiano Costantini, Lucilla Mariani Della Bina detta Lucilla, Domenica Loporcaro, Carlo Migliosi, Anna Piccotti, Paolo Pucci, Elvis Reka, Beatrice Rossi detta Beatrice, Pasquale Rossi detto Pasquale, Benedetta VenarucciAssisi Domani: Veronica Cavallucci, Roberto Avoli, Erika Balani, Giovanni Bazzoffia, Luca Broccatelli, Roberto Cammarelle, Jessica Gabbarelli, Sonia Gaudenzi, Fabiana Greco, Giancarlo Mirti, Mattia Monaco, Rita Nardone, Nico Perini, Emanuele Rossi, Maurizio Terzetti, Andrea Vallesi

Progressisti per Assisi: Malak Attia, Tullia Caporicci, Antonella Casagrande, Palma Bruna Ciafardoni, Marta Coletti, Chiara Dionigi, Lina Franquillo, Gianna Pallotta, Franco Cesario, Alessio Maria Lanfaloni, Fabrizio Leggio, Andrea Mancinelli, Alessio Mariucci, Adriano Tofi, Alex Trabalza, Adil Zaoin

Valter Stoppini per Assisi: Alfredo Bolletta, Laura Pizziconi, Giovanni Abbati, Fedora Arditi, Daniele Bastianini, Andrea Bertolini, Francesco Maria Bocchini, Diego Del Bianco, Loredana Fortini, Emanuela Laloni, Sara Panzino, Monica Pietrella, Marco Romoli, Annalisa Rossi, Cristina Susta, Giorgio Zerbini