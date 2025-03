Valter Stoppini lancia la sua corsa a sindaco: "Darò tutto me stesso" | Foto e video - Tuttoggi.info

“E’ una grandissima emozione e motivo di orgoglio per me essere qui oggi ad annunciare la mia candidatura, perché sono felice che tutti i civici hanno scelto me come candidato sindaco per la città di Assisi. Posso mettere a disposizione la mia esperienza accumulata in questi 8 anni come vicesindaco di Stefania Proietti e da qualche mese sindaco facente funzione: darò tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo dell’elezione e poi formare una squadra competente e competitiva per dare le risposte concrete alla nostra città”. Così parlò Valter Stoppini, ex poliziotto pensionato pochi mesi prima delle elezioni vicesindaco dal 2016 con un record di preferenze – oltre 550 – salite a 800 cinque anni dopo. E che oggi è sindaco facente funzione, dopo l’addio di Stefania Proietti passata alla Regione (anche se nel campo del centrodestra si fa notare, non senza qualche sghignazzo, che l’ex sindaca è più ad Assisi e dintorni ora di prima).

Valter Stoppini darà quindi vita, con Eolo Cicogna, civico sostenuto dal centrodestra, a una gara elettorale a due, visto che, dopo il ritiro di Stefano Pastorelli, candidato auto-cancellatosi dalla corsa nel giro di 48 ore, non è emersa nessuna nuova candidatura.

A sostenere il sindaco ff uscente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico con Assisi Domani e Assisi Civica, ossia tutta la maggioranza uscente, con Socialisti, Alleanza Verdi e Sinistra, @Sinistra, Rifondazione Comunista e Italia Viva. Un campo larghissimo che ha reso comprensibile il ritardo (su cui sono fiorite le ipotesi più diverse) nell’annuncio della sua candidatura. Le sensibilità – seppur ascrivibili tutte al campo del centrosinistra – sono tante e diverse, qualcuna anche con richieste piuttosto “fantasiose”. Una di queste era il cambiamento a 360 gradi rispetto all’esperienza della giunta Proietti che sicuramente evolverà in qualcosa di diverso – non ultimo per le differenze tra l’ex sindaca e il suo vice, ma anche perché allora si era alla vigilia di tanti importanti appuntamenti come il Giubileo, e gli ottocentenari che ora sono in pieno svolgimento e si concluderanno tra al massimo un anno e mezzo – ma non sarà cancellata; si sono poi dovute consultare anche le segreterie romane.

Proprio la ex sindaca ed attuale presidente della Regione Umbria è stata tra i presenti all’incontro pubblico. “Pensare di essere qui dopo 8 anni con la stessa squadra potenziata – ha detto Stefania Proietti – è una grande commozione per me. Allora siamo stati un un modello anticipatore per Provincia di Perugia e Regione”. Poi il ricordo del primo incontro tra lei e Stoppini, quando era presidente della Pro loco e lui poliziotto in borghese, da cui è nata l’amicizia. “Valter – ha aggiunto la governatrice – ci rappresenterà al meglio e lascerà spazio anche ai nostri straordinari giovani, c’è bisogno di rinnovamento. E lo faremo con coraggio perché di avere coraggio non ci si pente mai“.

