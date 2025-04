Grifo, Meluso svela gli obiettivi: "Ritiro in Argentina, B in 2 anni. E sul mercato..."

“Serie B in due anni”. Questo l’obiettivo della proprietà argentina del Perugia Calcio. Il direttore generale sportivo Mauro Meluso non nasconde le ambizioni della società del presidente Faroni, dopo “un anno di transizione”. In cui, comunque, si sperava di “entrare ai playoff”. Anche se Meluso ricorda lo scampato pericolo di “fare come la Spal”.

Del resto, ricorda Meluso, l’annata si è sviluppata in un certo modo, con la nuova proprietà che si è trovata una squadra “nata con la politica della vecchia società”. Un’annata nella quale sono mancati i leader che il nuovo Perugia, per ragioni di bilancio ma anche di rendimento sul campo, non può permettersi.

“Ci saranno molti innesti” annuncia Meluso parlando del prossimo mercato. Giocatori adatti al 4-3-3di Cangelosi, “la persona adatta” per centrare l’obiettivo della B nei tempi fissati.

Il direttore sportivo annuncia da luglio l’inizio “dell’anno zero” per il Perugia di Faroni.

Con il ritiro già programmato: ritrovo a Perugia tra l’8 e il 10 luglio per le visite mediche, poi la partenza per 15 giorni in Argentina dove i Grifoni si alleneranno “in una sede spettacolare”. Per poi proseguire la preparazione ai primi di agosto a Perugia.

