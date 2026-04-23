Venerdì i funerali di Francesco e Giacomo | Lutto cittadino per i due giovani cacciatori - Tuttoggi.info

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Venerdì i funerali di Francesco e Giacomo | Lutto cittadino per i due giovani cacciatori

Massimo Sbardella

Venerdì i funerali di Francesco e Giacomo | Lutto cittadino per i due giovani cacciatori

Gio, 23/04/2026 - 15:44

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Saranno officiati domani, venerdì, alle ore 14 nella chiesa San Giovanni Battista di Magione – a cui seguirà corteo funebre fino a Piazza Matteotti – i funerali di Francesco e Giacomo Fierloni, i due giovani con la passione per la caccia vittime di un tragico incidente mentre stavano addestrando un colombaccio come richiamo.

Dopo i funerali, seguirà il corteo funebre fino a piazza Matteotti. Il Comune di Magione ha proclamato per venerdì il lutto cittadino.

“Ringrazio pubblicamente, sia personalmente che per conto della famiglia, le migliaia di persone che in varie forme hanno voluto esprimere la loro vicinanza con rispetto e commozione” le parole del sindaco di Magione, Massimo Lagetti.

Anche i sindaci degli altri Comuni del Trasimeno hanno espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia delle due giovani vittime.

Così come si stringe intorno ai familiari l’ASD Castiglione del Lago.

Tra tante attestazioni di sincera commozione e cordoglio, sono emerse anche le scritte ingiuriose espresse in alcune piattaforme social, con commenti shock contro i due ragazzi appena 22enni, denigrati solo per la loro passione per la caccia. Commenti allucinanti che sono stati condannati dalle associazioni venatorie (che hanno attivato anche i propri legali) e dal WWF.

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