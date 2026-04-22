Con l'asta per colombaccio toccano i fili dell'alta tensione, morti fulminati due gemelli - Tuttoggi.info

Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì a Magione, dove due gemelli, di 22 anni, sono morti fulminati. I due giovani, appassionati cacciatori e allevatori di palombe, hanno cercato di recuperare un animale fuggito dalla voliera.

Per l’operazione i gemelli Fierloni avrebbero utilizzato l’asta in carbonio per i richiami della caccia al colombaccio. Che urtando contro un cavo dell’alta tensione ha provocato una scossa che li ha fulminati.

Per i due, soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118, non c’è stato nulla da fare.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.

La chiamata di soccorso è arrivata alle 23.30 di martedì sera, per un intervento in località La Goga di Magione.

L’animale si era posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 volt) situati a un’altezza di circa 10 metri. Al contatto con l’asta è partita una scarica potente che ha investito i due giovani.

I due corpi, situati in un’area non accessibile ai mezzi di soccorso, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco ed affidati ai sanitari, che hanno provato le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

(notizia in aggiornamento)