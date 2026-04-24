Il Teatro Lirico ad Amab 2026, mercoledì in concerto - Tuttoggi.info

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Il Teatro Lirico ad Amab 2026, mercoledì in concerto

Redazione

Il Teatro Lirico ad Amab 2026, mercoledì in concerto

Ven, 24/04/2026 - 07:06

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Il Teatro Lirico Sperimentale partecipa all’edizione 2026 di AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra, in programma dal 24 aprile al 3 maggio negli spazi di Umbria Fiere, con un progetto che intreccia esposizione e musica, portando il linguaggio dell’opera all’interno della rassegna.

Lo Sperimentale sarà presente con una mostra dedicata ai Costumi della collezione Renato Bruson – Tita Tegano, a cura di Raffaella Clerici e Clelia De Angelis. L’esposizione, già presentata al Museo del Tessuto e del Costume di Spoleto, viene ora riproposta in questo nuovo contesto, presentando una selezione di preziosi costumi di scena realizzati dalla costumista per opere come Simon Boccanegra, Falstaff, La traviata, Rigoletto, Otello. I costumi testimoniano una lunga carriera che l’ha vista collaborare con i più grandi teatri lirici italiani, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Regio di Parma.

A corollario della mostra, il 29 aprile alle ore 18.00 nell’Area Talk del Polo Fieristico Umbria Fiere, si terrà un concerto dedicato al Rigoletto di Giuseppe Verdi, il cui programma prevede alcuni brani tratti dall’opera, in dialogo con i costumi esposti. Sul palcoscenico i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale – Lorena Cesaretti (soprano), Rosa D’Alise (mezzosoprano), Joaquin Cangemi (tenore) e Stepan Polishchuk (baritono) – accompagnati al pianoforte da Dahyun Kang.

La partecipazione ad AMAB conferma l’impegno dello Sperimentale nello sviluppo di progetti che estendono l’esperienza artistica oltre il palcoscenico, offrendo ai cantanti in formazione un’importante occasione di crescita professionale in contesti diversi da quelli tradizionali.

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