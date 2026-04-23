Hormuz, Mulè "Situazione molto preoccupante" - Tuttoggi.info

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Hormuz, Mulè “Situazione molto preoccupante”

ItalPress

Hormuz, Mulè “Situazione molto preoccupante”

Gio, 23/04/2026 - 21:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Ieri in commissione difesa abbiamo posto delle domande al capo di Stato maggiore della Marina e lui ha risposto proprio su questo. Noi siamo pronti a mandare le navi, si tratta di cacciamine, quindi operano all’interno di una cornice internazionale e hanno uno scopo difensivo, servono per aiutare le nostre navi mercantili”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, a margine della presentazione del libro “Palermo di chitarra e coltello” di Giuseppe Sottile, all’Oratorio Santa Cita, a Palermo. “Certamente la situazione è molto preoccupante, perché non obbedisce ad un disegno strategico internazionale che ha un punto di partenza e di arrivo – spiega -. Basta vedere quello che Trump dichiara un giorno sì e l’altro pure, come cambia idea e come cambia lui stesso i pezzi sullo scacchiere. L’Italia ha una posizione di grande responsabilità e quindi fa bene, nell’ambito di una cornice internazionale, a offrire, ancora una volta, il supporto per la ricerca della pace e della de-escalation”.

xd6/sat/mca3

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