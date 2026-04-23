Forza Italia, Mulè "Io commissario in Sicilia? Non faccio gare o candidature" - Tuttoggi.info

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Forza Italia, Mulè “Io commissario in Sicilia? Non faccio gare o candidature”

ItalPress

Forza Italia, Mulè “Io commissario in Sicilia? Non faccio gare o candidature”

Gio, 23/04/2026 - 21:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Io commissario di Forza Italia in Sicilia? Non faccio gare o candidature per il commissariamento o per altro. Sono vicepresidente della Camera indicato da Forza Italia e quindi, qualora il partito o Tajani ritengano che io possa essere utile ne parleremo e vedremo cosa fare, cercando, soprattutto in Sicilia, una forma che deve essere unitaria, che esalti il confronto tra i deputati, i consiglieri, i sindaci”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, a margine della presentazione del libro “Palermo di chitarra e coltello” di Giuseppe Sottile, all’Oratorio Santa Cita a Palermo.

xd6/sat/mca3

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