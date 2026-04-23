Diritti, Landini: "Imparare dai partigiani. Non c'è democrazia senza il lavoro con dignità" - Tuttoggi.info

Lavoro, diritti da difendere e democrazia. Di questo si è parlato nell’incontro di ieri “La libertà è partecipazione”, organizzato dal sindacato, Anpi ed Encuentro a Perugia a cui hanno preso parte anche Mirella Alloisio, 101 anni, ex partigiana e il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini per la presentazione dei loro libri: “Quand’ero Rossella – La mia storia da partigiana” e “Un’altra storia”. A pochi giorni dal 25 aprile i temi del lavoro da difendere si intrecciano alla resistenza e alla lotta per i diritti e la democrazia.

Quand’ero Rossella

La partigiana Mirella Alloisio nasce a Genova nel ’25. Sceglie di entrare nella Resistenza dopo il 25 luglio ’43, lavorando nel Comitato di liberazione ligure e partecipando a pericolose operazioni di intelligence. Per Mirella (nomi di battaglia Olga, Marika e poi Rossella) le storie della resistenza sono ancora dolorose. Perché allora è importante continuare a raccontarle? “La resistenza non è stata una passeggiata. E’ doloroso ricordare i compagni che non ci sono più, eravamo giovani e molti non hanno visto il 25 aprile. Ma quelli rimasti hanno continuato nel loro ricordo anche per ringraziarli del loro contributo. Abbiamo continuato a fare in modo che gli ideali della resistenza non scomparissero nel nulla ma diventassero il fulcro della democrazia nel nostro paese“. Il libro “Quand’ero Rossella – La mia storia di partigiana” è ricco di aneddoti da cui trapela la grande consapevolezza del ruolo delle donne nella lotta di Liberazione e la conoscenza profonda della realtà operaia. Si tratta di un testo ideato e pensato soprattutto per i giovani perché mantengano il seme di quelle idee utili anche ora e sapendo bene che la democrazie e i diritti non vanno mai dati per scontati e sono tutto fuorché acquisiti: “Non ci si può fermare mai. Tutti dobbiamo contribuire a far sì che il seme che abbiamo gettato noi sia raccolto e il nostro paese diventi un paese democratico”. Il suo è soprattutto uno sguardo generoso e rivolto al futuro: “La risposta alla domanda “perché continui?” è qui. In mezzo ci sono anche molti giovani, tutti insieme dobbiamo continuare affinché la realizzazione dei nostri ideali e delle battaglie combattute non rimangano una fantasia ma diventino realtà. Io non posso più farlo, vorrei riposare, ma non mi è mai consentito. Se i giovani continuano la mia lotta sono contenta di fare la fatica di ritornare a quest’ora con questo tempo“.

Landini: “Il capitalismo di ora antitetico alla democrazia”

“Mai come ora, con le guerre in atto, con un capitalismo come quello di Trump antitetico e incompatibile con la democrazia è importante riaffermare i valori della libertà e della democrazia fondate su uguaglianze e solidarietà” lo ribadisce Landini. I diritti vanno sempre difesi e ci sono ancora molte battaglie da fare per difendere la dignità del lavoro, affermata con forza nel dopoguerra ma negata negli ultimi anni con il precariato. “Sono figlio di due partigiani, persone come Mirella e come altri giovani che si sono trovati davanti a una scelta. Per me è stata sempre una cosa importante perché hanno rivendicato di aver fatto la cosa giusta per loro e per gli altri e questo mi dava orgoglio e dignità“. Sul lavoro: “A me di lavorare è sempre piaciuto e mi ha sempre colpito vedere le persone lavorare perché mi trasmettevano il messaggio che era il lavoro che dava senso alle cose e alle persone. E’ il lavoro che crea la ricchezza e da senso alle cose. Ed è l’intelligenza delle persone che fa la differenza. Quando vedi che non solo si cerca di cancellare questa cosa, ma viene anche sfruttata per poi non essere riconosciuta è un’ ingiustizia. I giovani di oggi hanno la precarietà nel lavoro che io non ho mai vissuto perché io i diritti me li sono trovati. Oggi il cruccio è che rischio di non lasciare i diritti a chi viene dopo. La fragilità di essere ricattati è legata all’esser precari. Non c’è democrazia senza il lavoro con dignità“. Un precariato: “Sintomo di una democrazia debole che deve essere cambiata. E’ in questo che si misura la qualità del lavoro. Occorre modificare i rapporti di forza, battersi per i diritti del lavoro per affermare un’idea di democrazia e libertà anche nei luoghi di lavoro“. Proprio come hanno fatto i partigiani 81 anni fa: “Di fronte alle ingiustizie non si sono girati dall’altra parte. Bisogna avere il coraggio di osare e prendersi i rischi, come chi ha fatto la Resistenza, le cose si possono cambiare allargando la partecipazione. La democrazia si costruisce parlando con le persone e creando consenso“.