Conclave, cardinale Marx: "Penso che durerà pochi giorni" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Per il cardinale Reinhard Marx il conclave durerà “pochi giorni”. “In questi giorni – aggiunge il cardinale tra i tre porporati tedeschi ammessi al voto – si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento. La Chiesa c’è per essere al servizio della gente”. “Non cerchiamo un re, quindi non sono un kingmaker. Sono un membro del Collegio cardinalizio”.

Quante possibilità potrebbero esserci per un papa italiano? “E’ tutto aperto”, ha osservato il cardinale nel corso di un incontro con i media a Roma nel giorno dei funerali di Papa Francesco. “Non è una questione tra progressisti e conservatori. E’ una questione di credibilità e dialogo. C’entra la persona. Deve avere chiara l’importanza del Vangelo per tutto il mondo. Francesco poteva dare questi impulsi, un Papa nuovo dovrebbe essere in questo solco di credibilità. Deve essere comunicativo e che parli con la gente, serve che abbia una visione del mondo”.